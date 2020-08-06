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96-летний дедушка закончил университет Италии

96-летний дедушка закончил университет Италии
Фото: tvp.info

Самым старший выпускником в истории Италии стал 96-летний Джузеппе Патерно. Несмотря на возраст, он получил заветный диплом бакалавра первой степени. Об этом сообщает «Медуза».

Джузеппе рассказал, что мечтал поступить в университет еще в 30-е годы, но его семья не могла позволить поступление в престижный ВУЗ с материальной точки зрения. Новоиспеченный бакалавр прошел вторую мировую войну, являясь телеграфистом итальянской армии, работал на железной дороге после окончания войны, получил аттестат о среднем образовании. Жизнь продолжалась, и по разным причинам поступление в университет приходилось откладывать.

В 2017 году Джузеппе Патерно все-же поступил в университет Палермо на факультет философии. Пройдя все трудности обучения, и отвечая на постоянные вопросы окружающих людей, Патерно получил заветный диплом. По его словам, в первую очередь ему хотелось осуществить мечту всей жизни, пусть даже она была детской. Долгожитель сожалеет лишь об одном: ему очень хотелось, чтобы его супруга увидела церемонию вручения диплома, но судьба сложилась так, что она умерла 14 лет назад.

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#вузы #образование #СМИ

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