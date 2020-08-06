Гороскоп на 6 августа: Львам нужно посвятить день домашним делам, а Стрельцы могут озолотиться

Восход Солнца: 05:05

Заход Солнца: 20:05

Солнце во Льве.

Овен. Наступает благоприятное время для домашних дел, на которые вы не могли выкроить время из-за нагрузок на работе. Возможно установление длительных деловых и творческих взаимоотношений, возобновление старой дружбы и брак по расчёту.

Телец. Если сегодня вы намерены заключить сделку или захотите сделать покупку, не медлите — вас ждет удача. Сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире. Следите за приметами и правильно их анализируйте. Судьба может послать предостережение. День символизирует противоречие активного и пассивного начал. Тельцам будет сложно разобраться в двойственной ситуации. Вероятны резкие смены настроения. В этот день не рекомендуется решать важные вопросы, работать с важными документами. Главное — окончательно определиться в своих действиях и желаниях. Во второй половине дня возможны романтические встречи. Но Тельцы окажутся очень сложными партнёрами, так как не смогут быстро адаптироваться и не согласятся на компромиссы.

Близнецы. В первой половине дня звезды благоприятствуют любым замыслам, даже самым рискованным. Однако свои намерения следует держать при себе, иначе они будут перечеркнуты кознями недоброжелателей или непрошеной помощью партнёров. Контакты с партнерами или личные отношения окажутся затруднены и, скорее всего, не принесут никаких результатов. Наоборот, возникнут новые проблемы и недоразумения. Период испытаний заканчивается. Длительные поездки и путешествия или отдых на лоне природы в обществе близких людей снимут нервную усталость. Звезды рекомендуют подумать о своих романтических связях и увлечениях. Ностальгическая тоска по прежним отношениям или острое стремление к экстравагантности могут принести вам множество мелких, но очень неприятных неожиданностей.

Рак. Противоречивый, двойственный день. Сегодня возможны резкие смены настроения. Ваше честолюбие может чередоваться с пораженческими настроениями, энергичность — с внутренним напряжением, а внешняя активность — с нагнетанием напряженности в отношениях с окружающими вас людьми. Вам пойдет на пользу посещение храма, уединение, занятие любимым делом. Обстоятельства будут складываться благоприятным образом, возможно, вам придется отправиться в небольшую командировку. Она позволит укрепить свои позиции на работе.

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Лев. Этот день нужно посвятить домашним делам. Вы сможете навести порядок не только в доме или на дачном участке. Физический труд на свежем воздухе значительно улучшит ваше настроение, избавит от тяжелых мыслей и предчувствий. Вам необходимо перестать фиксироваться на духовных переживаниях и настроиться на деловую активность. Благоприятное время для коммерческих сделок, покупок, рискованных предприятий. Женщин-Львов ждёт интересная встреча. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Мужчинам-Львам предстоят домашние хлопоты. Вероятно, напомнят о себе долги или нерешённые проблемы последних дней.

Дева. Упорство и твердость должны стать сегодня вашими помощниками во всех делах. У вас завидная работоспособность — успеете сделать на удивление много. Принимаясь за новое дело, не оглядывайтесь на соперников и не пасуйте перед вероятными трудностями — в творчестве и работе вас ждет успех. А вот в личной жизни возможны серьезные перемены, как положительные, так и отрицательные. Не стоит злоупотреблять терпением своих близких. Препятствиями в делах в этот день могут стать решения вышестоящего руководства, однако спорить с ними не время.

Весы. День будет продуктивным, если вы не только составите план действий на следующие сутки, но и будете его придерживаться. Если появится возможность отложить какие-то дела, обязательно ею воспользуйтесь. Ваша работоспособность всё ещё оставляет желать лучшего.

Скорпион. Для мужчин перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Им следует обратить больше внимания на состояние своего здоровья, точнее соблюдать режим отдыха и сна. Энергетически мощный день. Сегодня любое дело потребует особенной осторожности. С вниманием отнеситесь к коммерческим сделкам: ваше финансовое положение находится в нестабильном состоянии, поэтому звезды не рекомендуют рисковать или пускаться в явные авантюры. Велика возможность случайной неудачи, в результате которой вы понесете потери. Не исключено, что вам предстоят некоторые изменения в служебном положении, однако только от вас зависит — вниз или вверх по служебной лестнице.

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Стрелец. Звезды советуют все срочные дела выполнить до обеда. Потом у вас будет время для личной жизни, общения с друзьями и даже подработки. Сегодня судьба даёт Стрельцам отличный шанс если и не озолотиться, то как минимум поправить своё финансовое положение! В течение дня Стрельца могут поджидать любые денежные сюрпризы.

Козерог. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Постарайтесь, несмотря ни на что, владеть собой и не принимать поспешных, необдуманных решений. Вероятно, вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая стабильность своего положения. Благодаря неожиданно появившимся средствам вы сможете побаловать себя и прекрасно провести свободное время. Некоторые будут вести просто роскошный образ жизни.

Водолей. Благоприятный день. Все дела будут даваться легко, денежные проблемы отступят. Возможна встреча с деловым человеком, который сделает выгодное предложение. Хорошо всё обдумайте. Ваша карьера вступает в решающий этап, и нужно быть уверенным, что все поставленные цели будут достигнуты. Вечер посвятите собственному здоровью и поддержанию хорошей формы. Вас, вероятно, ждут испытания в отношениях с детьми. Водолеям стоит обратить внимание на домашние дела, жилищные и профессиональные обязательства, состояние здоровья. Информация сегодня нуждается в проверке.

Рыбы. День любви, прощения, покаяния. Рекомендуется посетить храм. Извинитесь, если считаете себя виноватым перед кем-либо, и простите обидчиков. Мужчинам-Рыбам противопоказана излишняя сосредоточенность на своих проблемах. Это может стать поводом к мелким ссорам с близкими людьми. Ваша жизненная энергия находится в неустойчивом состоянии. Нежелательно расширять сферу деятельности, заниматься новыми делами или давать советы. Звёзды не рекомендуют проявлять активность в профессиональной сфере. Удача может отвернуться от вас, так что лучше закончить ранее начатые дела. Избегайте резких суждений и высказываний, о которых потом придется жалеть. Звёзды не советуют рассчитывать на успех и в любовных делах. Отношения между партнерами скорее всего обострятся, всплывут старые обиды, проблемы, возможны упрёки, ревность.

Астролог: Вальдемар Небоходцев