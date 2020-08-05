Зеленский попросил Лукашенко передать Украине бойцов «Вагнера»

В пресс-службе белорусского президента отметили, что правоохранительные органы готовы сотрудничать по вопросу передачи задержанных. Ранее белорусская сторона попросила Украину проверить причастность бойцов «Вагнера» к преступлениям, совершенным на территории Украины. Несмотря на неясность ситуации с задержанными россиянами, Совет национальной безопасности и обороны украинского государства сообщил, что Киев предложит выдать подозреваемых Украине.

Напомним, что белорусские власти пока никак не подтвердили причастность задержанных российских граждан к какой-либо группировке. Однако, через некоторое время после задержания, писатель Захар Прилепин заявил, что несколько человек из числа задержанных являются бывшими бойцами его батальона в Донецкой Народной республике. По некоторым данным, еще семеро из 33 задержанных людей ранее воевали в Сирии.