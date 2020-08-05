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5 августа 2020, 23:37 0

Зеленский попросил Лукашенко передать Украине бойцов «Вагнера»

Зеленский попросил Лукашенко передать Украине бойцов «Вагнера»
Фото: xoroshiy.ru

В ходе телефонного разговора между Зеленским и Лукашенко, лидер Украины попросил президента Беларуси передать россиян, которые ранее были задержаны белорусскими силовыми структурами. Об этом сообщает «Медуза».

В пресс-службе белорусского президента отметили, что правоохранительные органы готовы сотрудничать по вопросу передачи задержанных. Ранее белорусская сторона попросила Украину проверить причастность бойцов «Вагнера» к преступлениям, совершенным на территории Украины. Несмотря на неясность ситуации с задержанными россиянами, Совет национальной безопасности и обороны украинского государства сообщил, что Киев предложит выдать подозреваемых Украине.

Напомним, что белорусские власти пока никак не подтвердили причастность задержанных российских граждан к какой-либо группировке. Однако, через некоторое время после задержания, писатель Захар Прилепин заявил, что несколько человек из числа задержанных являются бывшими бойцами его батальона в Донецкой Народной республике. По некоторым данным, еще семеро из 33 задержанных людей ранее воевали в Сирии.

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#военные #политика #Украина

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