В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

Следственный комитет Российской Федерации по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего лица. Согласно материалам следствия, трагедия произошла накануне вечером в поселке Дагомыс. На территории зоны отдыха был установлен вольер, в котором содержали двух диких медведей. Когда ребенок приблизился к клетке, животные выскочили и напали на него. Множественные раны оказались несовместимы с жизнью, мальчик скончался на месте. Прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть.

Как позже выяснилось, вольер в котором находились дикие животные, не был заперт. Халатное отношение сотрудников зоны отдыха, где и произошла трагедия, позволило хищникам без особых препятствий покинуть вольер и наброситься на мальчика. Пока не известно, кто именно оставил дверь вольера открытым, следователи уже начали проверку. В ходе расследования будет установлена законность содержания коммерческой фирмой хищных животных.