Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 22:20 0

В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей
Фото: kp.md

Халатное отношение к мерам безопасности владельцев незамысловатого аттракциона стало причиной гибели ребенка. Об этом сообщают «Вести».

Следственный комитет Российской Федерации по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего лица. Согласно материалам следствия, трагедия произошла накануне вечером в поселке Дагомыс. На территории зоны отдыха был установлен вольер, в котором содержали двух диких медведей. Когда ребенок приблизился к клетке, животные выскочили и напали на него. Множественные раны оказались несовместимы с жизнью, мальчик скончался на месте. Прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть.

Как позже выяснилось, вольер в котором находились дикие животные, не был заперт. Халатное отношение сотрудников зоны отдыха, где и произошла трагедия, позволило хищникам без особых препятствий покинуть вольер и наброситься на мальчика. Пока не известно, кто именно оставил дверь вольера открытым, следователи уже начали проверку. В ходе расследования будет установлена законность содержания коммерческой фирмой хищных животных.

Просмотров всего: 71

#животные #происшествия #СМИ

распечатать


В России и мире

После взрыва в Бейруте затонул круизный лайнер
В России и мире

Собаки анализируют речь подобно человеку
Происшествия 3

Во время учений в ЕАО обрушился мост с солдатами-срочниками
Общество 1

Житель Грязнушки повздорил с односельчанином и убил его
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь