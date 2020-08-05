В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей
Халатное отношение к мерам безопасности владельцев незамысловатого аттракциона стало причиной гибели ребенка. Об этом сообщают «Вести».
Следственный комитет Российской Федерации по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего лица. Согласно материалам следствия, трагедия произошла накануне вечером в поселке Дагомыс. На территории зоны отдыха был установлен вольер, в котором содержали двух диких медведей. Когда ребенок приблизился к клетке, животные выскочили и напали на него. Множественные раны оказались несовместимы с жизнью, мальчик скончался на месте. Прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть.
Как позже выяснилось, вольер в котором находились дикие животные, не был заперт. Халатное отношение сотрудников зоны отдыха, где и произошла трагедия, позволило хищникам без особых препятствий покинуть вольер и наброситься на мальчика. Пока не известно, кто именно оставил дверь вольера открытым, следователи уже начали проверку. В ходе расследования будет установлена законность содержания коммерческой фирмой хищных животных.
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