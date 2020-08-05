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5августа
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сегодня, 21:13 0

После взрыва в Бейруте затонул круизный лайнер

После взрыва в Бейруте затонул круизный лайнер
Фото: otv.com.lb

Взрыв аммиачной селитры, унесший жизни людей в ливанском Бейруте, нанес серьезные повреждения четырем суднам. Об этом сообщают «Вести».

Круизный лайнер, принадлежащий ливанской компании «Abou Merhi Group» зашвартовался в 400 метрах от склада, где произошел взрыв аммиачной селитры. Два члена команды судна погибли на месте, еще одиннадцать пропали без вести, семеро пострадали. Круизный лайнер Orient Queen получил серьезную пробоину, которая дала крен на правый борт, вследствие чего судно затонуло у причальной стены. Помимо лайнера, серьезные повреждения получили три грузовых судна.

По последним данным, общее число погибших превысило сто человек, а пострадали в результате взрыва около 4.2 тысячи. Больницы города переполнены ранеными людьми, медики заявили о нехватке крови для переливания и медикаментов. Взрыв унес и большую часть запасов пшеницы, хранилище которой располагалось в десятках метров от склада селитры. Зернохранилище полностью разрушилось в результате взрыва, а содержимое здания стало непригодным для использования.

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#происшествия #СМИ

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