Собаки анализируют речь подобно человеку

Исследователи напомнили, что способность человека воспринимать членораздельную речь всегда считалась уникальной. В ходе изучения работы мозга собаки, ученые обнаружили ряд интересных особенностей. Мыслительный процесс четвероногих во многом схож в плане обработки информации, слов и интонаций. Специалисты акцентируют внимание на том, что данное явление не связанно непосредственно с восприятием человеческой речи, что указывает на естественное происхождение процессов.

Исследования все чаще обращаются к изучению братьев наших меньших. Научные работы все ближе к разгадке тайны формирования черт характера и психики домашних животных. Подобные способности раньше считались присущими лишь человеку. Но колесо эволюции продолжает вращаться, а инструменты исследований становятся все более инновационными. Не исключено, что наступит день, когда человек сможет понять о чем именно нам говорят животные.