Собаки анализируют речь подобно человеку
Группа венгерских ученых провела ряд исследований, в ходе которых выяснилось, что собаки воспринимают речь хозяина аналогично человеческому восприятию, что ранее считалось свойственным лишь людям. Об этом сообщает «Медиапоток».
Исследователи напомнили, что способность человека воспринимать членораздельную речь всегда считалась уникальной. В ходе изучения работы мозга собаки, ученые обнаружили ряд интересных особенностей. Мыслительный процесс четвероногих во многом схож в плане обработки информации, слов и интонаций. Специалисты акцентируют внимание на том, что данное явление не связанно непосредственно с восприятием человеческой речи, что указывает на естественное происхождение процессов.
Исследования все чаще обращаются к изучению братьев наших меньших. Научные работы все ближе к разгадке тайны формирования черт характера и психики домашних животных. Подобные способности раньше считались присущими лишь человеку. Но колесо эволюции продолжает вращаться, а инструменты исследований становятся все более инновационными. Не исключено, что наступит день, когда человек сможет понять о чем именно нам говорят животные.
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