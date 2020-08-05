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5августа
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сегодня, 19:27 0

Китай отреагировал на агрессию Трампа

Китай отреагировал на агрессию Трампа
Фото: krot.info

Представитель Министерства Иностранных Дел Китая прокомментировал требование американского президента. Дональд Трамп требует продать популярное приложение «Тик Ток» американской компании. Об этом сообщает «RT на русском».

Ранее лидер Соединенных Штатов Америки потребовал от китайской компании-разработчика продать американской организации популярное приложение. Трамп установил временные рамки и сообщил, что 15 сентября сделка должна быть завершена, в противном случае власти США запретят использование «Тик Ток» на территории своей страны. Китайская сторона не заставила долго ждать и ответила Вашингтону в своем классическом стиле.

МИД КНР посоветовал американским властям не открывать ящик Пандоры, чтобы не пожинать горькие плоды своих действий. Представитель китайского МИД призвал власти Соединенных штатов прекратить политизировать экономические вопросы и прислушаться к международному сообществу. Китай предлагает расширить границы открытой и свободной инвестиционной среды, а не давить на отдельные организации путем политических угроз.

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#Китай #политика #США

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