Ранее лидер Соединенных Штатов Америки потребовал от китайской компании-разработчика продать американской организации популярное приложение. Трамп установил временные рамки и сообщил, что 15 сентября сделка должна быть завершена, в противном случае власти США запретят использование «Тик Ток» на территории своей страны. Китайская сторона не заставила долго ждать и ответила Вашингтону в своем классическом стиле.

МИД КНР посоветовал американским властям не открывать ящик Пандоры, чтобы не пожинать горькие плоды своих действий. Представитель китайского МИД призвал власти Соединенных штатов прекратить политизировать экономические вопросы и прислушаться к международному сообществу. Китай предлагает расширить границы открытой и свободной инвестиционной среды, а не давить на отдельные организации путем политических угроз.