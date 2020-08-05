Во время учений в ЕАО обрушился мост с солдатами-срочниками

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Происшествие случилось в поселке им. Тельмана в Смидовическом районе. Во время сооружения понтонного моста произошло смещение опор и пролётных строений. Конструкция не выдержала нагрузки и рухнула. Пострадали 20 человек, все они – военнослужащие по призыву из частей Комсомольска-на Амуре и Хабаровска.

Пострадавших доставили в военный госпиталь Хабаровска. Десять человек находятся в тяжелом состоянии.