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сегодня, 18:13 0

Во время учений в ЕАО обрушился мост с солдатами-срочниками

Во время учений в ЕАО обрушился мост с солдатами-срочниками
Фото: pixabay.com

В Еврейской автономной области произошло ЧП. Во время военных учений, при строительстве понтонного моста, пострадали около 20 солдат-срочников, сообщают «Известия» со ссылкой на РЕН ТВ.

Происшествие случилось в поселке им. Тельмана в Смидовическом районе. Во время сооружения понтонного моста произошло смещение опор и пролётных строений. Конструкция не выдержала нагрузки и рухнула. Пострадали 20 человек, все они – военнослужащие по призыву из частей Комсомольска-на Амуре и Хабаровска.

Пострадавших доставили в военный госпиталь Хабаровска. Десять человек находятся в тяжелом состоянии.

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#военные #происшествия

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