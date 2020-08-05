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Здание котельной с земельным участком выставлено на торги в Белогорске

Здание котельной с земельным участком выставлено на торги в Белогорске

В микрорайоне «Транспортный» Белогорска выставлено на торги недвижимое имущество, площадью почти в 160 квадратных метров. Комитет имущественных отношений администрации Белогорска объявил аукцион по продаже бывшей котельной школы № 10. Земельный участок площадью более 800 квадратных метров с находящимся на нём одноэтажным зданием площадью 158,8 квадратных метра находится по адресу: улица Благовещенская, 31 А.

– Состояние здания котельной с бетонным фундаментом и железобетонными перекрытиями оценивается как удовлетворительное, – рассказала исполняющая обязанности председателя комитета имущественных отношений Анна Шапран. – Ценность представляет большой земельный участок, расположенный вблизи всей имеющейся инфраструктуры. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества пройдет в электронной форме 15 сентября в 8:00 по московскому времени. Заявки на участие принимаются до 8 сентября.

Торги состоятся на электронной площадке «РТС-тендер».

Совокупная начальная цена продажи имущества составляет 926 тысяч рублей. Ознакомиться со сведениями об имуществе и иной информацией, в том числе с проектом договора купли-продажи, можно в течение срока приёма заявок по рабочим дням с 08:30 часов до 16:30 часов, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2 (здание администрации), 1 этаж, кабинет № 111, тел. 8 (41641) 2-31-83.

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти регистрацию на электронной площадке ООО «РТС - тендер». Подробную консультацию об условиях участия в аукционе можно получить по телефону 8 (41641) 2-31- 83.

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