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сегодня, 19:00 0

Амурские мотолюбители сняли короткометражку о войне

Амурские мотолюбители сняли короткометражку о войне
Фото: https://www.instagram.com/kultura_blag/

Десятиминутный фильм, посвященный событиям великой Отечественной войны сняли мотолюбители из военно-патриотического клуба «МотоПатриот». По сюжету фильма советские солдаты, уже зная о великой Победе, попадают в засаду. Но с потерями одолевают немцев.

Съемки поводили на средства муниципального гранта. Активную помощь в съемках мотолюбителям оказали сотрудники Пограничного управления ФСБ России. Это уже второй фильм мотоклуба. К 22-му июня «МотоПариот» вкладывали короткометражку под названием «Чтобы завтра не было войны».


Посмотреть фильмы «Бой после Победы» и «Чтобы завтра не было войны» можно в инстаграмм-аккаунте военно-патриотического клуба @motopatriot и на YouTube-канале «МотоПатриот».

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