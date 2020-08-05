Во дворах МКД Белогорска продолжается установка новых детских площадок

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Во дворах многоквартирных домов Белогорска продолжается установка новых детских площадок. «Летучий корабль» появился во дворе дома по улице Кирова, 47. Сотрудники управляющей компании «ЖСК» установили новый детский игровой комплекс отечественного производства. Он предназначен для детей в возрасте 3-10 лет.

― Детский игровой комплекс «Летучий корабль» представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию в виде сказочного летучего корабля, ― рассказывает представитель УК «ЖСК» Наталья Савенко. ― Он включает в себя башню с крышей и полубашню с навесом, горку, панель с штурвалом в носовой части корабля, лестницу, сетку «Снасти» для лазанья с перекладиной и поручнями. ⠀



Такая модель игрового комплекса во дворах Белогорска устанавливается впервые. В текущем году во дворах МКД, находящихся под управлением управляющей компании «ЖСК», появятся ещё два «Летучих корабля». При этом конфигурацию детских игровых зон выбирают жители. ⠀



― В этом году к установке современных детских площадок мы приступили в начале лета, ― добавила Наталья Савенко. ― В планах на 2020 год - оснащение 22 придомовых территорий современным детским спортивно-игровым оборудованием. В 12 из них игровые пространства в современной истории Белогорска появляются впервые. Оснащение дворовых территорий детскими площадками производится на основании заявок от жителей. В связи с этим, белогорцам, желающим обновить детскую игровую зону в 2021 году, необходимо обратиться в нашу управляющую компанию с заявлением.



На сегодняшний день установлены новые площадки, либо доукомплектованы во дворах по 12 адресам: ⠀



- ул. Никольское-шоссе д.15⠀



- ул. Сосновая д.2 ⠀



- ул. Пионерская д. 68⠀



- пер. Медицинский д.8 ⠀



- ул. Юго-Западная д. 34



- ул. Кирова д. 121 ⠀



- ул. Серышева 12А ⠀



- ул. Южная д. 20⠀



- ул. Никольское шоссе д. 63Б⠀



- ул. Кирова д. 62 ⠀



- ул. Южная д. 27 ⠀



- ул. Южная д. 2⠀



Как сообщалось ранее, детские площадки, исполненные в новом дизайне, появятся у 28 многоквартирных домов Белогорска. 22 относятся к ведению управляющей компании “ЖСК”. ⠀



Обустройство детских игровых площадок выполняется по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова еще с 2019 года. За это время в городе установлено 226 новых комплексов. Из городского бюджета в 2020 году на эти цели предусмотрено 5 млн рублей, сообщает пресс-служба главы Белогорска.