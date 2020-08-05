«Надёжный партнёр»: администрация Белогорска стала лучшей во всероссийской акции

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Администрация Белогорска стала единственным победителем среди муниципальных и региональных органов власти Амурской области регионального этапа всероссийской акции «Надёжный партнёр». Возглавили рейтинг энергопотребители, которые на протяжении всего 2019 года соблюдали сроки оплат и использовали при расчётах за ресурс автоматизированные системы учёта, применяли эффективные технологии энергосбережения и внедрили электронный документооборот, сообщает пресс-служба главы Белогорска.



― Организаторам конкурса предстояло изучить историю взаимоотношений энергопотребителей — юридических лиц с энергетиками за 2019 год на всех территориях обслуживания ПАО «ДЭК», ― рассказал начальник Белогорского отделения филиала «Амурэнергосбыт» Константин Симоненко. ― Для оценки кандидатов был утверждён ряд критериев, главными из которых являются платёжная дисциплина, своевременность исполнения договорных обязательств и подписания актов сверки, качество учёта потребления электрической энергии.



Победителей и лауреатов оценивали в семи номинациях: «Бюджетные потребители», «Предприятия, оказывающие услуги по передаче электрической энергии», «Предприятия сферы ЖКХ», «Управляющие организации», «Промышленные и непромышленные потребители», «Сельскохозяйственные предприятия» и специальная номинация для поощрения представителей муниципальных и региональных органов власти.



― Выражаем вам особую признательность за плодотворное сотрудничество и тесное взаимодействие. Мы очень рады, что таких потребителей, как вы — надёжных партнёров, с каждым годом становится больше, ― обратился к главе Белогорска Станиславу Мелюкову Константин Симоненко. ― Администрация Белогорска в специальной номинации «Муниципальные и региональные органы власти» стала единственным победителем в Амурской области и автоматически попала в число претендентов на звание лучших в своей номинации в рамках федерального проекта.