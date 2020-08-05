Горнолыжный центр в Белогорье будет обучать роллеров

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Сегодня в официальном инстаграмм-аккаунте министерства физической культуры и спорта области появилось объявление, где горожан приглашают в команду инструкторов по роллер-спорту.

В августе в Благовещенске пройдет шестидневный курс Руслана Шилова – опытного тренера по роллер-спорту из Ярославля. На его счету множество обученных инструкторов, подготовка чемпионов и призеров России и вице-чемпиона Европы, а также организация соревнований, в том числе и первого Чемпионата России по фристайлу на роликах.







В конце курса слушателей аттестуют и они получат сертификат инструктора по роликовому спорту, который даст возможность обучать других.







Выпускников курса обещают трудоустроить в строящийся горнолыжный центр «Белогорье» в Благовещенске, открытие которого запланировано на декабрь 2020 года. Горнолыжный центр объявил о наличии целевых мест: он готов оплатить стоимость обучения первым шести участникам, записавшимся на курс, при условии их дальнейшего трудоустройства в центре.







Записаться на курс, а также задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (914)044-10-26.