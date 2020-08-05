Курорты Турции захлестнула волна коронавирусной инфекции

С момента возобновления авиасообщения между Россией и Турцией, число случаев заражения на курортных территориях значительно возросло. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Соответствующее заявление высокопоставленный чиновник опубликовал на своей странице в «Твиттере». Коджа также заверил, что турецкие власти будут принимать все необходимые меры для локализации очагов заражения и борьбы с опасными последствиями.

Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией 1 августа. Поток туристов, изголодавшихся по отдыху за рубежом, быстро распределился по трем действующим направлениям. Большая часть отдыхающих, конечно же, направилась именно в турецкие Анкару и Стамбул. В отличие от британских коллег, турецкие власти не стали ограничивать приезжих двухнедельным карантином, тем самым подвергнув несколько регионов опасности. Кстати, Танзания также отказалась от установления карантинного режима для туристов, но ситуация в данном регионе остается стабильной.