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5августа
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сегодня, 17:32 0

Курорты Турции захлестнула волна коронавирусной инфекции

Курорты Турции захлестнула волна коронавирусной инфекции
Фото: solncetur.org

Глава Министерства здравоохранения Турции связывает вспышку заболеваемости с открытием границ для российских туристов. Об этом сообщает «РИА Новости».

С момента возобновления авиасообщения между Россией и Турцией, число случаев заражения на курортных территориях значительно возросло. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Соответствующее заявление высокопоставленный чиновник опубликовал на своей странице в «Твиттере». Коджа также заверил, что турецкие власти будут принимать все необходимые меры для локализации очагов заражения и борьбы с опасными последствиями.

Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией 1 августа. Поток туристов, изголодавшихся по отдыху за рубежом, быстро распределился по трем действующим направлениям. Большая часть отдыхающих, конечно же, направилась именно в турецкие Анкару и Стамбул. В отличие от британских коллег, турецкие власти не стали ограничивать приезжих двухнедельным карантином, тем самым подвергнув несколько регионов опасности. Кстати, Танзания также отказалась от установления карантинного режима для туристов, но ситуация в данном регионе остается стабильной.

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#коронавирус #медицина #туризм

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