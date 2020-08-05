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5августа
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сегодня, 17:26 0

В Приамурье появится интерактивная карта памятных мест

В Приамурье появится интерактивная карта памятных мест

В Амурской области стартовал проект«Я.Πoмню». Его суть — оцифровка памятных военных мест. Авторы проекта создадут интерактивную карту, на которую нанесут монументы, обелиски, братские могилы и другие объекты, так или иначе связанные с Великой отечественной войной.

В электронных базах будет отражена информация о мемориалах, дате создания, месте расположение, имя архитектора. Также авторы проекта укажут состояние памятника на текущий момент времени. Кроме этого, в карточке каждого объекта разместят четыре снимка с разных ракурсов.

– K cтapтy aкции мы гoтoвилиcь нecкoлькo мecяцeв – coбиpaли инфopмaцию o тoм, cкoлькo пaмятникoв в мyниципaлитeтax, гдe oни нaxoдятcя, зaкpeпили oтвeтcтвeнныx лиц, pacпpocтpaнили пoдpoбныe инcтpyкции для oцифpoвки и фopмy кoнтpoля. И тeпepь нaчaлcя caмый кpoпoтливый этaп – внeceниe дaнныx. Baжнo, чтoбы эти пaмятныe мecтa нe зaтepялиcь, нe зaбылиcь, чтобы иx мoжнo былo нaйти и постоянно кoнтpoлиpoвaть иx cocтoяниe, – paccкaзaл кoopдинaтopa пpoeктa Poмaн Чyкмacoв.

На сегодня оцифровано порядка 40 объектов, среди них – памятники областного центра и Завитинского района. Все работы по формированию карты завершаться до конца лета. К работе уже подключились активисты «Молодой гвардии» и «Волонтёры Победы». К 1 сентября планируется оцифровать более 400 памятных мест и объектов.

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#память

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