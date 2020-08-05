Как получить социальную выплату для льготной ипотеки: карточки на «Амур.инфо»

Единовременная выплата молодым предусмотрена по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Получить деньги могут участники программы, заключившие ипотечный договор на покупку жилья в сельской местности с 1 января по декабря 2020 года.

Пакет документов необходимо подавать в министерство сельского хозяйства Амурской области по адресу: Шевченко, 24, каб. 515, по предварительной записи по телефону: 77-27-35. Сделать это можно с 10 августа по 1 декабря 2020 года.

С полным текстом постановления вы можете познакомиться на сайте agro.amurobl.ru – там перечислены все требования к получателям выплаты, а также перечень необходимых документов и список сельских территорий области.⠀