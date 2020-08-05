Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:20 0

Как получить социальную выплату для льготной ипотеки: карточки на «Амур.инфо»

Содержание

Как получить социальную выплату для льготной ипотеки: карточки на «Амур.инфо»
Фото: unsplash.com

Правительство области опубликовало основные условия получения единовременной социальной выплаты молодым семьям для получения «Дальневосточной ипотеки». Для удобства их оформили в виде карточек.

Единовременная выплата молодым предусмотрена по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Получить деньги могут участники программы, заключившие ипотечный договор на покупку жилья в сельской местности с 1 января по декабря 2020 года.

Пакет документов необходимо подавать в министерство сельского хозяйства Амурской области по адресу: Шевченко, 24, каб. 515, по предварительной записи по телефону: 77-27-35. Сделать это можно с 10 августа по 1 декабря 2020 года.

С полным текстом постановления вы можете познакомиться на сайте agro.amurobl.ru – там перечислены все требования к получателям выплаты, а также перечень необходимых документов и список сельских территорий области.⠀

Просмотров всего: 183

#жизнь #карточки #Недвижимость

распечатать


В России и мире 2

Коронавирус помогает экономить российским молодоженам
Общество 7

В Благовещенске продают винтажный Ford за 400 тысяч рублей
В России и мире

Известный врач-диетолог о вреде быстрого похудения рассказала
Общество

В поселке Мясокомбинат огородят придорожную детскую площадку
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь