В Приамурье зарегистрировано 21 новое заражение коронавирусом

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В Амурской области подтверждён 21 новый случай коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 866 случаев COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства области.



В Благовещенске выявлено 10 заражений, в Белогорске — три, два в Константиновском районе, по одному в Райчихинске, Свободном, Октябрьском, Свободненском, Серышевском и Сковородинском районах.



1 721 человек выписались из стационара с выздоровлением. 1 143 человек находились в контакте с заболевшими.