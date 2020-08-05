Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:11 0

В Приамурье зарегистрировано 21 новое заражение коронавирусом

В Приамурье зарегистрировано 21 новое заражение коронавирусом
Фото: unsplash.com

В Амурской области подтверждён 21 новый случай коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 866 случаев COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства области.

В Благовещенске выявлено 10 заражений, в Белогорске — три, два в Константиновском районе, по одному в Райчихинске, Свободном, Октябрьском, Свободненском, Серышевском и Сковородинском районах.

1 721 человек выписались из стационара с выздоровлением. 1 143 человек находились в контакте с заболевшими.

Просмотров всего: 635

#здоровье #коронавирус

распечатать


Происшествия 1

Амурский судебный пристав спас человека во время заседания
Общество 5

Россияне могут одновременно подхватить и грипп, и коронавирус
Общество

Более трёхсот амурчан проверились на ВИЧ
Коронавирус 3

В санатории «Василёк» поселили «коронавирусных» медиков
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь