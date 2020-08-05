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Дома на улице Ленина в Благовещенске отключили от горячей воды

Дома на улице Ленина в Благовещенске отключили от горячей воды
Фото: благовещенск.рф

Сегодня, 5 августа, подрядная организация приступила к ремонту теплотрассы по улице Ленина от Пионерской до Шевченко. Длина участка составила 221 метр, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Из-за ремонта, с 5 по 28 августа в домах, расположенных в этом районе, будет отсутствовать горячая вода. Под отключение попадут здания по улице Шевченко, 3 и 9, улице Ленина, 114, 118, 120, 151, 153, 157, 159, а также улице Пионерской, 8.

Новый трубопровод положат по причине сильного износа устаревших труб. Замена необходима для создания надёжных коммуникаций на время отопительного сезона. Всего в этом районе рабочие проложат 442 метра труб в две нитки. Материалы заказаны у отечественных производителей.

Напоминаем, работы по обновлению сетей начались на ул. Ленина в мае. В планах обновить системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения. Сейчас на участке от Пионерской до Шевченко на 65 % закончены ремонтные работы водопровода.

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#ЖКХ #строительство

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