Василий Орлов: «Международные армейские соревнования мы должны провести достойно»

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Губернатор Амурской области провёл встречу, где обсудил организационные вопросы предстоящего «Суворовского натиска». Армейские соревнования организуют на полигоне ДВОКУ. Особое внимание глава региона уделил тем моментам, которыми область могла бы удивить иностранных гостей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Среди планов — открытие первой части копии «Албазинского острога». Также обсудили возможность вступления юных амурчан в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в рамках соревнований. Сейчас этот вопрос прорабатывают с Роспотребнадзором. Если разрешение дадут, то в организацию вступит несколько сотен амурских школьников.

Ещё одной важной темой обсуждения была организация дополнительных маршрутов автобусов до полигона – для удобства участников и подвоза зрителей.



— Мы должны достойно встретить и провести международные армейские соревнования «Суворовский натиск», — высказался губернатор Василий Орлов.



Открытие международного состязания «Суворовский натиск» ожидается 23 августа. На Дальний Восток прибудет около 10 команд из других стран. Участниками от России стали члены экипажей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского.



Проведут несколько этапов соревнований, в ходе которых соперники смогут проявить себя в таких состязаниях, как преодоление пути с препятствиями и стрельбе по цели.



Отметим, что состязание впервые проходит на территории Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского.