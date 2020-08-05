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сегодня, 16:31 1

Житель Грязнушки повздорил с односельчанином и убил его

Житель Грязнушки повздорил с односельчанином и убил его
Фото: https://pixabay.com/

Благовещенский районный суд признал жителя села Грязнушка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину.

Суд установил, что в октябре прошлого года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего знакомого. Конфликт между мужчинами произошёл на почве личной неприязни. Мужчина нанёс оппоненту несколько ударов руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался.

За совершение особо тяжкого преступления 45-летний мужчина на 9 лет отправится в исправительную колонию строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    1 час назад

    ухах на (почте) лично неприязни!

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