Житель Грязнушки повздорил с односельчанином и убил его

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Благовещенский районный суд признал жителя села Грязнушка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину.

Суд установил, что в октябре прошлого года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего знакомого. Конфликт между мужчинами произошёл на почве личной неприязни. Мужчина нанёс оппоненту несколько ударов руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался.



За совершение особо тяжкого преступления 45-летний мужчина на 9 лет отправится в исправительную колонию строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.