Парк Дружбы собирает деньги на скульптуру дракона

Фото: www.instagram.com/okcblag/

В благовещенском парке Дружбы планируют установить бронзовую фигуру дракона. Китайский символ добра будет около метра в длину и расположится на металлическом ограждении, сообщает официальный инстаграм-аккаунт парка.

Администрация парка просит спонсоров поддержать их идею.

— 30 августа парк Дружбы отмечает 25-летний юбилей, хотелось бы к этому событию установить в нём бронзовую фигуру. Так как тематика у нашей зоны отдыха российско-китайская, решили, что это будет символ Поднебесной — дракон. Предполагается, что в длину фигура будет небольшой — около метра и расположится на металлическом ограждении у пруда. С ней можно будет фотографироваться, — рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова, сообщает управление культуры Благовещенска.

Спонсоров приглашают лично прийти в ОКЦ, чтобы заключить договор на добровольное пожертвование.

Отливать фигуру планируют на Красноярском заводе, который, кстати, пошёл навстречу заказчикам и снизил цену работ с 771 000 до 650 000 рублей.