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сегодня, 16:19 3

Парк Дружбы собирает деньги на скульптуру дракона

Парк Дружбы собирает деньги на скульптуру дракона
Фото: www.instagram.com/okcblag/

В благовещенском парке Дружбы планируют установить бронзовую фигуру дракона. Китайский символ добра будет около метра в длину и расположится на металлическом ограждении, сообщает официальный инстаграм-аккаунт парка.

Администрация парка просит спонсоров поддержать их идею.

— 30 августа парк Дружбы отмечает 25-летний юбилей, хотелось бы к этому событию установить в нём бронзовую фигуру. Так как тематика у нашей зоны отдыха российско-китайская, решили, что это будет символ Поднебесной — дракон. Предполагается, что в длину фигура будет небольшой — около метра и расположится на металлическом ограждении у пруда. С ней можно будет фотографироваться, — рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова, сообщает управление культуры Благовещенска.

Спонсоров приглашают лично прийти в ОКЦ, чтобы заключить договор на добровольное пожертвование.

Отливать фигуру планируют на Красноярском заводе, который, кстати, пошёл навстречу заказчикам и снизил цену работ с 771 000 до 650 000 рублей.

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#культура #отдых

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Красивый.

    Усы отломают в 1й вечер,во второй в пасть засунут бутылку из под пивасика. Лапу оторвут ночь в 4ю, а русское народное слово на букву Хэ вдоль в течении пары недель.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    27 минут назад

    ))) У бронзового? Там отпиливать придётся

  • Myxira

    Myxira
    9 минут назад

    Классный дракон. Это вам не полигоналка на колене )))

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