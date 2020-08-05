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сегодня, 16:16 6

Часть российских военнослужащих получит прибавку к зарплате

Часть российских военнослужащих получит прибавку к зарплате
Фото: https://pixabay.com/

Некоторым российским военным прибавят к зарплате. В среднем увеличение составит 23 тысячи рублей. Соответствующий приказ подписал министр обороны Сергей Шойгу. Выплаты станут получать более 45 тысяч военных, сообщает Газета.ру

Увеличение коснется отдельных категорий военнослужащих.


— Мною подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих лётного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения, — уточнил министр обороны.

Надбавку будут рассчитывать на основе оклада по воинской должности. Для офицеров — это 100 % от оклада, для прапорщиков и сержантов — 110 %, а для солдат — 120 %.

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#военные #финансы

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Надо не надбавки вводить, а оклады увеличивать!

  • Мапа

    Мапа
    53 минуты назад

    "В среднем, увеличение составит 23 тысячи рублей..." Опять средняя температура по больнице. Кто бы еще военным пояснил, насколько различается надбавка рядовому и генералу.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    45 минут назад

    а простому народу ничего повышать не надо

  • Мапа

    Мапа
    30 минут назад

    "а простому народу ничего повышать не надо" Ну а кто будет охранять нажитое непосильным трудом от посягательств западных партнеров снаружи и от немецких шпиков внутри страны? Ой ошибся , немецкие шпики же вылавливались царской охранкой до 1917 года, теперь в моде агенты госдепа. :)

  • Кроненберг

    Кроненберг
    24 минуты назад

    Поехал за билетом в Хабаровск

  • vertex

    vertex
    1 минута назад

    В Еврейской автономной области во время военных учений обрушился мост, 18 человек пострадали, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

    «В поселке им. Тельмана в Смидовическом районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек», — сказал собеседник агентства.

    По его информации, пострадавших направили в госпиталь в Хабаровске.

    Информацию о том, что в регионе обрушился железнодорожный мост и есть пострадавшие, подтвердил источник «Интерфакса».

    «Инцидент произошел в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Пострадали порядка 20 человек. Жертв нет», — сообщил он.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/society/05/08/2020/5f2a5f8c9a7947203b0cc1b5?from=from_main_5

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