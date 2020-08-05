Часть российских военнослужащих получит прибавку к зарплате

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Увеличение коснется отдельных категорий военнослужащих.







— Мною подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих лётного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения, — уточнил министр обороны.



Надбавку будут рассчитывать на основе оклада по воинской должности. Для офицеров — это 100 % от оклада, для прапорщиков и сержантов — 110 %, а для солдат — 120 %.