На фестивале «Детство на Амуре. Правнуки Победы» ожидается семьсот участников

Фото: detstvonaamure.ru

Седьмой международный фестиваль «Детство на Амуре» пройдёт в Благовещенске в октябре этого года. Принять участие в нём могут талантливые дети от 7 до 17 лет. Приглашения были разосланы во все учреждения культуры Дальнего Востока, а также в Китай — в город Хэйхэ.

— В этом году к обычному названию «Детство на Амуре» добавилось «Правнуки Победы». Это вполне логично, юбилейный Год Памяти и Славы. Чтобы работы детей были посвящены сохранению исторического наследия, — рассказала президент общественной организации «Открытое сердце», заместитель председателя общественной палаты Амурской области Лариса Павлова.



Проект во второй раз стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. За счёт этих средств будет присуждено 54 индивидуальные единовременные стипендии и четыре премии лучшим творческим коллективам, кроме литературного творчества.



— В 2018 году мы выиграли поддержку на проведение двух фестивалей подряд. Поэтому этот конкурс будет уже третьим, — сообщила Лариса Павлова.



Сумма гранта составляет более двух миллионов рублей, а софинансирование — около четырёх миллионов. Фестиваль поддерживают администрация города Благовещенска и уполномоченный по правам ребёнка в Амурской области.



— С прошлого года у нас появился новый партнёр — центр творческой поддержки и развития детей «ВЕГА». Он предоставляет путёвки на различные творческие направления в лагерь «Колосок», — рассказала Павлова.



Фестиваль пройдёт в Благовещенске с 16 по 18 октября этого года. В первый день специалисты в сфере культуры и искусства проведут мастер-классы, творческие встречи для участников фестиваля и их педагогов.



— Гала-концерт назначен на 18 октября 2020 года. Однако, ситуацию с пандемией мы пока не можем спрогнозировать. Поэтому мы направили официальный запрос на этот счёт в управление Роспотребнадзора по Амурской области. Первый отборочный этап в конце сентября планируется провести в онлайн-формате. Если действующий запрет на массовые мероприятия продлится до октября, то мы готовы к проведению в дистанционном формате и самого фестиваля, — рассказала исполняющая обязанности начальника управления культуры Валентина Мищенко.



Отборочный этап проведут члены жюри областного уровня. А уже финальные творческие испытания будут проходить с привлечением московских коллег — «Звёздного жюри». В него будет входить заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков. Также рассматривают кандидатуру известного мультипликатора Татьяны Ильиной.





В направлении ИЗО — «Коробка с карандашами» есть пять возрастных групп. Здесь предусмотрено 15 индивидуальных стипендий и одна коллективная.



— Техника исполнения работы может быть различная. Принимаем как живопись и графику в различных материалах, так и компьютерную графику. Работы из отдалённых регионов мы принимаем по почте и сами их оформляем. А вот остальные работы должны быть уже оформлены в раму. Выставка будет проходить в ОКЦ, а после фестиваля она будет «путешествовать» в центральную детскую школу искусств и даже в Китай, — рассказала директор художественной школы Светлана Картошкина.



Конкурс декоративно-прикладного творчества называется «Пластилиновая ворона». Возрастные группы и количество стипендий здесь такое же, как и в направлении ИЗО.



— На конкурс принимаются работы на тему «Мир без войны». Мы принимаем любую технику ДПИ: макеты, моделирование, диорама и даже открытки или настенные панно. Будут оценены не только творческий подход, но и качество, выразительность подачи. Выставка самых лучших работ планируется в ОКЦ, — сообщила руководитель «Дома ремёсел» Наталья Белоноженко.



В отличие от прошлых лет в литературном конкурсе будет представлена не только поэтическая номинация, но и номинация — «Рассказ». По две номинации в каждом направлении, всего 12 стипендий. Коллективная премия на это направление не выделяется.



— В номинации «Поэзия» участвуют дети двух возрастных групп: от 7 до 13 лет и от 14 до 17. А вот в другой номинации — «Рассказ» могут участвовать дети от 12 до 14 и от 15 до 17 лет. Приём заявок закончится 19 сентября. Они уже поступают на электронную почту, особенно активен Хабаровский край. Также подать заявку можно в библиотеке Чехова, расположенной по адресу: улица Комсомольская, 3. По итогу будет издан сборник стихотворений из лучших работ. Сейчас мы работаем над его дизайном. Эти сборники получат в подарок лучшие авторы, а также их можно будет найти в любой из 12 библиотек города, — рассказала директор муниципальной информационной библиотечной системы Оксана Климова.



Впервые на средства фонда президентских грантов будет поддержано направление кино- и видеотворчество. Конкурс назвали «КинАмурчик», он проходит в номинациях «Кино», «Видеоблоги», «Анимация и 3D-моделирование».



— В этом году жюри будет отдельно отмечать присутствие компьютерной графики в той или иной работе. Остальные критерии остаются прежними: оригинальность, соответствие теме, звук, картинка. От наших конкурсантов мы ожидаем упор на патриотическое воспитание в честь 75-летия Победы, — сообщил президент областной общественной организации «АмурКиноСоюз» Владимир Розанов.





В традиционном направлении «Вокал» представлены три возрастные группы. Здесь будет девять индивидуальных стипендий и одна коллективная.



— Одно дело прослушать дистанционно отборочный этап и совсем другое дело — финальные прослушивания. Есть особые требования к видеоматериалам. Фонограмму плюс слышно с первой ноты, так что не нужно на неё уповать. Тем не менее минус тоже должен быть качественный. Видео должно быть записано в концертном стиле, на сцене. А произведения должны быть выдержаны в стилистике детской и юношеской песни. Они могут быть не только на военную тематику, но и связаны с другими важными событиями мировой истории или воинской славой. Раньше на фестивале участники исполняли по два произведения, а в этом конкурсе — только одно, — рассказала директор центральной детской школы искусств Татьяна Бедёрина.



В ОКЦ просмотр будет проходить в малом зале. А в большом зале ведётся подготовка гала-концерта и выставки в фойе. Все три дня – с 16 по 18 октября – в ОКЦ расписаны по часам.



— Хотелось бы, конечно, чтобы всё проходило очно. Так дети смогут посмотреть на других детей, их работы и уровень. Участники смотрят на более сильных детей и стараются чему-то научиться. Да и сам концерт будет очень интересным, в нём будут участвовать любимые персонажи мультфильма «Пластилиновая ворона», — сообщила Надежда Багрова.





— Это, пожалуй, первый фестиваль со своим официальным сайтом. На нём размещены все документы, положения и контакты, связанные с конкурсом. Мы работаем над двумя форматами: онлайн и оффлайн. В любом случае каждый из них будет отражён на официальном сайте фестиваля и на сайтах учреждений культуры, а также в социальных сетях. Награждение мы будем транслировать онлайн на YouTube-канале. Помимо этого, мы готовим подарочную продукцию: футболки, бейсболки, пакеты и флажки. Если концерт пройдёт онлайн, то все победители получат подарки по почте, — сообщила директор Городского дома культуры Наталья Стулина.



На официальном сайте в ноябре выложат личные истории призёров и финалистов фестиваля. Там расскажут, как ребята продолжают своё творчество, как на них повлияло участие в фестивале. А также покажут, как они расходуют средства стипендий. А вот поощрять иностранных участников будут только из средств спонсоров и партнёров.



— Премия коллективу организации – 150 тысяч, это целевые средства на развитие учреждений. Каждая организация будет обязана до декабря отчитаться, на что она потратила эти деньги. Эти средства направлены на поднятие материальной базы: костюмы, микрофоны или инструменты, — рассказала Лариса Павлова.