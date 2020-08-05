Отсутствие водительских прав заставило амурского должника работать

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Жителя Свободненского района временно лишили водительских прав за долги. Его общий долг по административным штрафам составляет порядка 40 тысяч рублей, передаёт служба судебных приставов Амурской области.

На мужчину завели 48 исполнительных производств за неуплату штрафов. Несмотря на это, он не спешил расплачиваться по счетам. К тому же сроки для добровольного исполнения у него уже истекли.

Должник был найден, ему вручили постановление об ограничении в пользовании водительским удостоверением. Желая всё же оставаться за рулём своей «ласточки», гражданин официально трудоустроился водителем и предоставил соответствующие документы в ФССП.

Руководству организации судебные приставы направили постановление. Теперь часть его зарплаты будет удерживаться ежемесячно в счёт долга до полного погашения.