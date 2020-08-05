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5августа
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сегодня, 15:53 2

Отсутствие водительских прав заставило амурского должника работать

Отсутствие водительских прав заставило амурского должника работать
Фото: pixabay.com

Жителя Свободненского района временно лишили водительских прав за долги. Его общий долг по административным штрафам составляет порядка 40 тысяч рублей, передаёт служба судебных приставов Амурской области.

На мужчину завели 48 исполнительных производств за неуплату штрафов. Несмотря на это, он не спешил расплачиваться по счетам. К тому же сроки для добровольного исполнения у него уже истекли.

Должник был найден, ему вручили постановление об ограничении в пользовании водительским удостоверением. Желая всё же оставаться за рулём своей «ласточки», гражданин официально трудоустроился водителем и предоставил соответствующие документы в ФССП.

Руководству организации судебные приставы направили постановление. Теперь часть его зарплаты будет удерживаться ежемесячно в счёт долга до полного погашения.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • демиург13

    демиург13
    1 час назад

    ага блин, часть... эти пристава последние года в принципе не замарачиваются насчёт сколько зп и что могут по закону не более 50 процентов снимать. тупо арестовывают все счета и иди доказывай в суде можно им такое или нет... а суду как то по боробану, договаривайтесь говорит сами блин

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    6 минут назад

    Боробан. Какое-то новое слово на букву "Б". Так над русским языком еще не издевались...

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