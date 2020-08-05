Амурчанин вырвал улики из своего уголовного дела, чтобы избежать наказания

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Житель Тамбовского района, чтобы скрыть улики своего преступления, вырвал из уголовного дела документы и уничтожил их. Он понадеялся, что так избежит сурового наказания.

В феврале этого года амурчанина осудили за совершение четырех преступлений, где одно из них было связано со сбытом наркотиков. По итогу его приговорили к 17 годам лишения свободы. После суда мужчина подал жалобу на приговор и ходатайствовал об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Во время чтения документа он вырвал и разорвал копию направления на исследование и справку об анализе наркотического средства. Осужденный понадеялся, что без этих доказательств его вина не будет доказана в апелляционной инстанции.

В результате к общему списку преступлений, он прибавил себе еще одну статью уголовного кодекса – вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.

В настоящее время порванные улики восстановлены. Уголовное дело направили для рассмотрения в Амурский областной суд.

Как сообщает прокуратура, к вынесенному сроку амурчанин получит ещё одно наказание. Суд может назначить ему штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.