Резиденты территорий опережающего развития в Приамурье смогут брать льготные кредиты

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Дальневосточные резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток могут воспользоваться льготными кредитами для реализации своих инвестпроектов. Банки-партнёры субсидируют часть процентной ставки из федерального бюджета.

Инструмент господдержки позволяет инвесторам уменьшить размер ежемесячных процентных платежей на величину ключевой ставки ЦБ РФ. Разницу между рыночной и льготной ставками кредитным организациям возместит государство, сообщает портал правительства Амурской области.

— Получение льготных кредитов резидентами ТОР и СПВ позволит в максимально короткие сроки и при этом с минимальными издержками завершить реализацию инвестиционных проектов. Это в свою очередь повлечет за собой создание рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджеты, — отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.



В программе участвуют 10 банков: Сбербанк, «МСП Банк», «Альфа-банк», «Россельхозбанк», Банк «ФК Открытие», Банк «Итуруп», «СМП Банк», «Азиатско- Тихоокеанский Банк», «Алмазэргиенбанк», «МТС-Банк».



Чтобы получить кредит по сниженной процентной ставке, необходимо иметь статус резидента ТОР или СПВ. Кроме этого, придётся заключить новый кредитный договор, целью финансирования которого станет реализация инвестиционного проекта стоимостью от 30 миллионов до 1,5 миллиардов рублей. Также проект должен соответствовать перечню приоритетных отраслей для субъектов Дальнего Востока – в первую очередь это отрасли, связанные с производством, а также все основные отрасли инвестиционной деятельности на ТОР и в СПВ.



— Разработанный механизм субсидирования процентной ставки для резидентов ТОР и СПВ нацелен прежде всего на развитие малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке. Именно данная категория предпринимателей зачастую нуждается в доступном кредитовании и помощи в привлечении финансирования. И мы работаем над тем, чтобы оказывать такую поддержку, — сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин.



Инвестиционную деятельность на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток ведут 2 439 резидентов с проектами на сумму более 4 триллионов рублей. Ожидается, что их реализация позволит создать больше 170 тысячи рабочих мест. 324 проекта уже запущено, фактически вложено более 900 миллиардов рублей частных инвестиций, создано 41 571 рабочее место, сообщает корпорация развития Дальнего Востока.