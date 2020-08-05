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5августа
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сегодня, 15:06 0

В Завитинске охраной правопорядка займутся девушки

В Завитинске охраной правопорядка займутся девушки
Фото: 28.мвд.рф

В Завитинском районе четыре девушки объединились, чтобы охранять закон и порядок на малой Родине. Молодые амурчанки создали народную дружину, сообщает амурское управление МВД.

В торжественной обстановке командиру новообразованной дружины Валентине Антоновой вручили свидетельство о включении в региональный реестр ДНД. Администрация Завитинского района обеспечила дружинниц красными повязками и удостоверениями.

Теперь девушек ожидает изучение законов. Также они получат знания, связанные с применением физической силы и оказанием первой помощи.

На сегодня в региональном реестре числится 79 добровольных народных дружин, в которых служат 656 человек. Только за последние полгода дружинники полторы тысячи раз привлекались к охране общественного порядка. Силами таких народных объединений пресечено более 200 административных правонарушений, а также выявлено три преступления.

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#Завитинск #закон

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