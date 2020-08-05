Василий Орлов: «Сковородинский район развивается динамично»

Фото: http://www.skovorodino.ru/

В среду, 5 августа, в режиме видеоконференции прошло совещание губернатора области Василия Орлова с руководством Сковородинского района. Напомним, сейчас из-за коронавируса глава региона сократил свои поездки по территориям. Вместо этого он проводит большие онлайн-обсуждения, привлекая ключевых министров и руководителей ведомств.

На этих совещаниях обсуждают накопившиеся проблемные вопросы, анализируют возможные пути развития. Например, перспективно идёт развитие Сковородинского района.



На северной территории строится метаноловый завод, функционирует линейный пункт управления «Газпрома» в рамках проекта «Сила Сибири». Сейчас там работает порядка 400 человек, среди них есть и местные жители. Предприятие даёт в бюджет территории значимые отчисления в виде налогов. Готовится к строительству компрессорная станция, которая даст рабочие места с налоговыми отчислениями. На средства инвесторов при местном софинансировании строят мини-стадион у первой школы. Обо всём этом рассказал на совещании глава района Алексей Прохоров.



Областное правительство и муниципалитет взаимодействуют не только в части федеральных проектов.



— В этом году сковородинский сельхозпроизводитель (КФХ Чиркин) получил грант на развитие животноводства. Это чуть больше восьми миллионов рублей. На эти средства он планирует приобрести 38 телок и двух быков. Увеличилось количество сертификатов на покупку и строительство жилья для молодых семей. Если раньше мы их выдавали 2-3 в год, то в последние годы выдаем до 5 сертификатов. Это опять же средства областного бюджета и местного. В этому году, на ряду с другими территориями области, мы приобрели в лизинг два автобуса. Один из них перевозит людей по маршруту Сковородино — Невер, второй осуществляет перевозки внутри Сковородино, — рассказал Алексей Прохоров.



Еще один важный пласт совместной работы — это инициативное бюджетирование. На благоустройство и развитие населенных пунктов выделяют специальные средства, причем жители сами решают на что направят деньги. Так, по программе частично осветили село Игнашино, отремонтировали скважину в поселке Лесном, готовится к благоустройству детская площадка и парк в селе Талдан. И это только часть примеров, преображается почти каждый населенный пункт района.



— Особое внимание и отдельные слова благодарности областному правительству хочется сказать за поддержку нашего проекта оборудования населенных пунктов модульными котельными. Три таких модуля мы установили в Невере, один в Сковородине. А ещё один планируем установить в Тахтамыгде. Это дало не только экономию, но и повысило энергоэффективность системы отопления, — добавил глава района.



Высоко оценил работу муниципалитета и сам губернатор.



— В целом район развивается динамично. Команда работает хорошо, — резюмировал Василий Орлов.