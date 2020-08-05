Амурчане старше 70 лет могут получить компенсацию взносов на капремонт

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Правительство Приамурья внесло изменения в закон Амурской области «О социальной поддержке граждан отдельных категорий». Это позволило амурчанам, достигшим 70 лет, получать компенсацию расходов на уплату взноса за капитальный ремонт, сообщает пресс-служба минсоцзащиты области.

При этом закон предусматривает именно компенсацию, а не освобождение от оплаты взносов. Людям от 70 лет и старше возвращают половину расходов на уплату взносов, а людям от 80 и старше – всю сумму.

Если жилое помещение, на которое планируется получить компенсацию, меньше регионального стандарта, то компенсация будет пересчитана на фактическую площадь квартиры. Если же площадь жилья больше регионального стандарта, то дополнительный перерасчёт сверх нормативных стандартов не предусмотрен.



Для получения компенсации на оплату взносов за капитальный ремонт нужно написать заявление и не иметь задолженности.