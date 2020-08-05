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сегодня, 14:02 1

Голодные обезьяны захватили город

Голодные обезьяны захватили город
Фото: front.new.jojo.ru

Содержание легендарного фильма Тима Бертона «Планета обезьян» стало реальностью для жителей и паломников тайского городка Лопбури. Об этом сообщает «Лента.ру».

Город является духовным центром страны, располагая в себе большое количество храмов, построенных много веков назад, и они манят паломников. До пандемии коронавируса паломники и туристы подкармливали стаи яванских макак, и сытые обезьяны вели себя спокойно. Во время пандемии количество туристов сократилось и кормить животных стало некому.

Местные жители предложили своим хвостатым соседям «сахарную диету». Давали шоколад, печенье. И вкусив радости «сладкой жизни» животные начали стремительно размножаться. До пандемии их было около двух тысяч, уже в июне около шести тысяч, а сейчас, по некоторым данным, численность макак составляет девять тысяч особей. Правительство Таиланда начало масштабную кампанию по стерилизации животных, чтобы держать их популяцию под контролем.

Полчища агрессивных макак сносят все на своем пути. Чтобы обезопасить себя от обезьян, местные жители ставят решетки на окнах. Пытаются ограничить себя от любых контактов с обезьянами. На защиту жителей встали полицейские. Офицерам выдали рогатки. Но усмирить армию обезумевших животных не получилось. Как говорят ученые, пока что обезьяны воюют за территорию между стаями. Самая агрессивная из них уже поселилась в заброшенном кинотеатре.

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#животные #происшествия #СМИ

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Комментарии
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    41 минута назад

    Стая обезьян всю Землю захватила и поведением от этих приматов не особо отличается.

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