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сегодня, 13:43 0

Амурский судебный пристав спас человека во время заседания

Амурский судебный пристав спас человека во время заседания
Фото: Фото: пресс-служба ФССП по Амурской области

В Сковородинском районе в ходе судебного заседания пристав спас жизнь человеку. Как сообщает амурское управление ФССП, мужчина начал терять сознание. Пристав понял, что у пострадавшего начался приступ эпилепсии.

До приезда «скорой» сотрудник ведомства оказал первую помощь. В дальнейшем медицинское вмешательство и госпитализация мужчине не понадобились. Врачи сообщили, что пристав сделал всё правильно, поэтому трагических последствий удалось избежать.

В настоящее время житель Сковородинского района чувствует себя хорошо. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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#здоровье #происшествия

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