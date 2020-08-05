Амурский судебный пристав спас человека во время заседания

Фото: Фото: пресс-служба ФССП по Амурской области

В Сковородинском районе в ходе судебного заседания пристав спас жизнь человеку. Как сообщает амурское управление ФССП, мужчина начал терять сознание. Пристав понял, что у пострадавшего начался приступ эпилепсии.

До приезда «скорой» сотрудник ведомства оказал первую помощь. В дальнейшем медицинское вмешательство и госпитализация мужчине не понадобились. Врачи сообщили, что пристав сделал всё правильно, поэтому трагических последствий удалось избежать.

В настоящее время житель Сковородинского района чувствует себя хорошо. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.