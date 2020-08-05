Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:33 0

Лесхозы Приамурья получили новую технику

Лесхозы Приамурья получили новую технику
Фото: www.instagram.com/minlesamur/

Амурские лесхозы получили восемь единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники. В рамках национального проекта «Экология» на неё было выделено около 30 миллионов рублей.

В автопарк Тындинского лесхоза привезли новый бортовой автомобиль «Урал». Для предприятия в Завитинске купили прицеп-тяжеловоз и седельный тягач. Трактор «Беларусь» поступил в свободненскую организацию. Новые гусеничные тракторы ЛХТ отправились в Мазановский, Норский, Зейский и Магдагачинский лесхозы.

В августе автопарки планируют пополнить новой техникой: четырьмя автомобилями УАЗ, двумя тракторами ЛХТ и культиватором КЛБ.

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, на улучшение технической базы в этом году было выделено около 95 миллионов рублей.

Просмотров всего: 321

#областная власть #природа

распечатать


Общество 9

Василий Орлов о ситуации на Селемдже: «Риска экологической катастрофы нет, но ситуация тревожная»
Общество

Благовещенцы считают берега Бурхановки самым грязным местом в городе
Общество

В Приамурье окольцевали двух аистят

Общество

Ещё 11 амурчан пострадали от укусов клещей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь