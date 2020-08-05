Лесхозы Приамурья получили новую технику

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Амурские лесхозы получили восемь единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники. В рамках национального проекта «Экология» на неё было выделено около 30 миллионов рублей.

В автопарк Тындинского лесхоза привезли новый бортовой автомобиль «Урал». Для предприятия в Завитинске купили прицеп-тяжеловоз и седельный тягач. Трактор «Беларусь» поступил в свободненскую организацию. Новые гусеничные тракторы ЛХТ отправились в Мазановский, Норский, Зейский и Магдагачинский лесхозы. В августе автопарки планируют пополнить новой техникой: четырьмя автомобилями УАЗ, двумя тракторами ЛХТ и культиватором КЛБ. Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, на улучшение технической базы в этом году было выделено около 95 миллионов рублей.

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#областная власть #природа

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