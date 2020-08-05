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сегодня, 13:12 1

Зейский мост ожидает очередной ремонт

Зейский мост ожидает очередной ремонт
Фото: www.instagram.com/blagoveshchensk.rf/

С 10 августа на автомобильном мосту через Зею начнутся очередные дорожные работы. Специалисты отремонтируют два участка, на которых демонтируют и заменят плиты.

Для удобства водителей работы будут проводиться по ночам с полным перекрытием моста. Днём организуют реверсивное движение, а ремонт проведут поочерёдно по полосам. Как сообщают специалисты, эстакаду в этот раз устанавливать не собираются, однако будет действовать временное ограничение скоростного режима, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

– Дорожникам поставлена задача завершить работы в течение 15 дней. Технология организации работ на мосту уже апробирована. Поэтому сейчас не будет существенных отличий. Главное, что несущие конструкции не повреждены, необходимо заменить только плиты. Они уже есть в наличии, не нужно тратить время на их изготовление, — сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Напомним, что в мае-июне заменили плиты и балки на двух участках сооружения. После ремонта власти приняли решение ограничить проезд через мост автотранспорта массой свыше 26 тонн.

Капитальный ремонт автодорожного моста через Зею планируется проводить в следующем году.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • Простофиля

    Простофиля
    58 минут назад

    Очередное веселье начнется. Особенно для тех кто очень любит пополоскать свое хозяйство за мостом.

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