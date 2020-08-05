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5августа
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сегодня, 12:41 3

Россияне могут одновременно подхватить и грипп, и коронавирус

Россияне могут одновременно подхватить и грипп, и коронавирус

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что возможно одновременно заразиться гриппом и коронавирусом. Чуланов рекомендует ставить прививку от гриппа как можно раньше. По его словам, в 2020 году вакцинацию от гриппа планируют запустить раньше обычного, возможно уже с сентября.

— Сочетанные формы разных респираторных вирусных инфекций наблюдаются. Но как протекают такие сочетанные инфекции — вопрос изучен недостаточно, тем более не изучен он для коронавирусной инфекции, — сказал профессор.

Инфекционист напомнил, что COVID-19 — новое заболевание и о нём известно не всё.

По сообщению министерства здравоохранения, в новом сезоне в России ожидаются четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа. Вакцины от них уже есть. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что поставки вакцины от гриппа в регионы в этом году планируется начать 31 августа.

Регистрация вакцины от коронавируса, разработанной Центром Гамалеи, ожидается 10-12 августа, 15 августа планируется вывод в гражданский оборот. Клинические испытания этой вакцины уже завершены. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что ожидает регистрации вакцины в течение 10 дней. После этого должна начаться третья стадия испытаний, будут прививаться врачи и учителя, и их реакция на вакцинацию будет отслеживаться, пишет «Интерфакс».

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    21 минута назад

    Нашли подопытных кроликов

  • Алиса65

    Алиса65
    19 минут назад

    ".....новое заболевание и о нём известно не всё...."

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    Но прививки делайте как можно раньше и... не известно от чего...

  • амурская алена

    амурская алена
    16 минут назад

    Может лучше первым сделать работникам администрации и налоговой,раз они так боятся посетителей.А вообще это должен решать,сам человек,делать или не делать.

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