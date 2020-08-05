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сегодня, 12:29 0

Более трёхсот амурчан проверились на ВИЧ

Более трёхсот амурчан проверились на ВИЧ
Фото: o-spide.ru

С 1 по 4 августа в Амурской области проходила всероссийская акция министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Экспресс-тестирование можно было пройти в 5 городах региона — Свободном, Зее, Белогорске, Благовещенске и Тынде.

Тестирование занимало всего лишь 15 минут, а пройти его могли все желающие. Всего же в акции приняли участие 300 жителей Амурской области. Они не только получили результаты своего тестирования, но и узнали о группах риска и профилактических мерах против ВИЧ.

В рамках акции для медицинского состава врачей Амурской области провели лекции по вопросам особенностей дотестового и послетестового консультирования о ВИЧе и СПИДе. Им также продемонстрировали документальные обучающие фильмы, где специалисты смогли увидеть, как правильно вести диалог при консультировании пациентов об этих заболеваниях.

Закрытие амурского этапа Всероссийской акции состоялось 4 августа в Благовещенске. Заместитель мэра региональной столицы Виктория Хопатько отметила, что для Благовещенска «Тест на ВИЧ: Экспедиция» особенно важен, так как входит в состав большой муниципальной программы по сохранению общественного здоровья жителей города.

Отметим, что в регионе регулярно проходят широкомасштабные информационно-просветительские мероприятия по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции, и акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» очень помогает в информировании амурчан по этим вопросам.

После Амурской области проект пройдёт в Республике Саха — Якутия и Забайкальском крае, сообщают организаторы акции.

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#здоровье #медицина

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