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сегодня, 11:54 2

В Благовещенске поставили четвёртую заправку для электромобилей

В Благовещенске поставили четвёртую заправку для электромобилей
Фото: www.instagram.com/blagoveshchensk.rf/

Компания «РусГидро» открыла в столице Приамурья очередную зарядную станцию для электромобилей. Зарядка стоит в районе центральных электрических сетей — на улице Театральной, 179, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Станция установлена в рамках реализации программы по развитию электротранспорта и соответствующей необходимой зарядной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Первая заправочная станция в Благовещенске появилась в ноябре 2019 года на ОКЦ, вторая – в мае текущего года в районе ТРЦ «Острова», третья – в июне у ТРЦ «Флагман».

По информации транспортного отдела администрации Благовещенска количество зарегистрированных электромобилей в городе и Благовещенском районе увеличилось за год более чем в два раза – с 63 до 139 единиц.

Заправочные станции могут одновременно обслуживать два автомобиля, при этом необходимое время для подзарядки батареи до уровня 85 % составляет 20-30 минут. Точное время обслуживания зависит от технических характеристик автомобиля.

Программа по развитию электротранспорта на Дальнем Востоке рассчитана до 2022 года.

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#технологии #транспорт

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Комментарии
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  • Эксперт

    Эксперт
    24 минуты назад

    Почем киловатт для народа?

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    16 минут назад

    Сколько стоит электромобиль и подзарядка батарей?

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