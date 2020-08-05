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сегодня, 11:36 1

Приамурье готово к отопительному сезону на 64 процента

Приамурье готово к отопительному сезону на 64 процента
Фото: pixabay.com

Коммунальная инфраструктура Амурской области готова к отопительному периоду на 64 %. Об этом доложил губернатору исполняющий обязанности министра ЖКХ Алексей Тарасов.

Большая часть подготовительных работ уже проведена на котельных, тепловых и водопроводных сетях, а также в жилом фонде. Фактические запасы угля составляют почти 170 тысяч тонн (39 % от плана), мазута – 2,8 тысячи тонн (30 %), дрова запасены в объёме более полутора тысяч тонн (51 %).

Поставка топлива ведётся по графику. Специалисты уверяют, что в отопительный сезон Приамурье войдёт без опозданий, с полным запасом горючих материалов.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    6 минут назад

    А почему бы не расписать по крупным населенным пунктам?

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