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сегодня, 11:09 1

В санатории «Василёк» поселили «коронавирусных» медиков

В санатории «Василёк» поселили «коронавирусных» медиков
Фото: amurzdrav.ru

Медики, работающие в инфекционном госпитале Благовещенской городской клинической больницы и на станции скорой медицинской помощи, поселились в санатории «Василёк». Ранее медработники, оказывающие помощь больным с коронавирусом и находящиеся в зоне повышенного риска заражения COVID-19, проживали отдельно от своих семей в гостинице «Зея».

С первых дней пандемии воспользоваться этой возможностью решили 10 человек. На сегодняшний день отдельно от семей живут 62 медика. Вчера они переехали из гостиницы в санаторий «Василёк».

— Наши медики работают в очагах заражения, подвергая риску своё здоровье, несмотря на то, что все они стопроцентно обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, риск переноса инфекции существует в двух направлениях: вирус можно занести как «с работы» в семью, так и наоборот. В обоих случаях имеет смысл свести вероятность заражения к минимуму. В санатории будет жёстко соблюдаться эпидрежим, все необходимые средства, в том числе дезинфицирующие, для этого есть, — отметила и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

«Василёк» несколько месяцев ввиду опасности распространения коронавирусной инфекции не принимал гостей. Сейчас санаторий получил разрешение на возобновление работы. Но работать учреждение будет пока не в полную силу: речь только о проживании медиков, питание для них будет привозным, лечебная база санатория временно не работает.

— Условия у нас хорошие, может быть, не настолько комфортные, как в отеле, но зато неоспоримы другие преимущества: тишина, чистый целебный воздух, окружение природы. Для отдыха после напряжённой работы, безусловно, загородный санаторий подходит намного больше, чем гостиница в центре города, — говорит Олег Белый, главный врач ГАУЗ АО «Амурский областной санаторий «Василёк».

В учреждении для медиков организуют преимущественно одноместное проживание. Доставка в «Василёк» и обратно на каждую дежурную смену будет осуществляться автотранспортом, выделенным специально для этой цели правительством региона, сообщает министерство здравоохранения Приамурья.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    9 минут назад

    Каковы же новые задачи глобальной элиты, выполнение которых будет прикрываться завесой борьбы с коронавирусом? Одна из них - покончить с либерализмом, который насаждался в мире на протяжении последних десятилетий. Драматический спектакль под названием «атака террористов на башни Международного торгового центра в Нью-Йорке» стал отправной точкой для организации «борьбы с международным терроризмом» в Америке и во всём мире.

    Начавшаяся истерия-пандемия призвана продолжить и завершить процесс сворачивания остатков демократии и свобод, запущенный 11 сентября 2001 года. Никто из граждан не должен быть уверен, что он не является носителем и жертвой коронавируса. Власти в целях обеспечения «счастья и безопасности» общества должны действовать, исходя из презумпции, что каждый гражданин носит в себе вирус-убийцу. Население будет поставлено под тотальный контроль.

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