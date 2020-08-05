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сегодня, 10:50 0

Выпускник из Благовещенска получил 100 баллов на ЕГЭ по химии

Выпускник из Благовещенска получил 100 баллов на ЕГЭ по химии
Фото: pixabay.com

Выпускник гимназии № 1 из Благовещенска получил 100 баллов на ЕГЭ по химии. 13 участников экзамена набрали более 80 баллов, а всего знания по химии проверяли 133 школьника из Благовещенска.

Основной период сдачи единого государственного экзамена завершён. Уже известны результаты ЕГЭ по химии, биологии, обществознанию и иностранным языкам.

Биологию в этом году сдавали 210 благовещенцев. Лучший результат – 91 балл у выпускника лицея № 11.

В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 789 жителей столицы Приамурья. Максимальный результат – 95 баллов – принадлежит двум участникам ЕГЭ: из гимназии № 1 и средней школы № 17.

Французский язык в Благовещенске сдавал один участник – выпускник гимназии № 1. Его результат составил 92 балла. Экзамен по китайскому языку сдали 4 человека. Один из них, выпускник гимназии № 25, получил 92 балла. ЕГЭ по английскому языку сдавали 226 человек. 78 участников получили более 80 баллов. Максимальный балл — 98 — у выпускника прошлых лет.

Ранее были утверждены результаты ЕГЭ по литературе, информатике, географии, русскому языку, профильной математике, физике и истории. Сто баллов за ЕГЭ по русскому языку получили трое благовещенских выпускников, сообщает городская администрация.

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#образование #школа

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