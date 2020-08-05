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сегодня, 10:41 0

В школе Белогорья завершается ремонт крыши

В школе Белогорья завершается ремонт крыши
Фото: благовещенск.рф

В школе № 24 села Белогорья чинят крышу. Закончить все работы строители планируют к середине августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас готовность крыши — уже более 70 %.

– Июнь в этом году был очень дождливый, и кровля начала протекать. Мы обследовали крышу и обнаружили повреждения в нескольких местах, также съехал шифер. Был составлен акт, который мы направили в управление образования. Нам сразу же выделили деньги, было принято решение полностью отремонтировать кровлю, – сообщила директор школы Татьяна Щербакова.

Подрядчик рассказал, что новая крыша прослужит долго, поскольку обшита профлистом с полимерным покрытием.

– Подобное покрытие долговечнее, чем шифер, а также легче по весу. Также мы укрепляем несущие конструкции, производим замену обрешётки, – пояснил руководитель подрядной организации Денис Коляденко.

Школа села Белогорье была построена в 1961 году. В прошлом году в здании прошёл масштабный ремонт: заменили систему отопления и водоснабжения, провели ремонт столовой, лестниц, спортивного зала и санузлов. Кроме этого, заменены полы, окна, двери, установлены подвесные потолки и обновлено оборудование.

В среду, 5 августа, готовность учреждения к новому учебному году оценит межведомственная комиссия.

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#образование #строительство #школа

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