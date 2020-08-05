Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:04 1

Пустырь на благовещенском Тайване превратят в футбольное поле

Пустырь на благовещенском Тайване превратят в футбольное поле
Фото: www.instagram.com/blagoveshchensk.rf/

В Благовещенске на пустыре рядом с домом 17 по улице Строителей появится новая спортивная площадка. На ней планируют разместить поле для игры в мини-футбол, баскетбольную площадку и зону пляжного волейбола. Аукцион на проведение строительных работ планируется провести в ближайшее время.

В ходе «Народного голосования» жители района решили модернизировать этот пустырь в спортивный комплекс для детей и молодежи, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

– Местная ребятня летом с семи утра уже там, в футбол играют. Каждый день. И даже зимой всё свободное время проводили там с мячом, – поделились местная жительница.

Под эти цели администрация города уже выделила 1,5 тысячи квадратных метров. Уже разработан проект площадки. Планируется постройка зоны воркаута, футбольного поля с баскетбольным кольцом, площадки для пляжного волейбола. На всех участках спортплощадки будет специализированное покрытие.

Как только пройдет аукцион, то сразу начнется отсыпка и очистка территории. До конца года пустырь подготовят к началу основных работ. Весной 2021 планируется завершить все монтажные работы, а летом — открыть площадку для жителей района летом следующего года.

Просмотров всего: 277

#спорт #строительство

распечатать


Общество

В школе Белогорья завершается ремонт крыши
Спорт

На чигиринских полях появится физкультурно-оздоровительный центр дальневосточного уровня
Общество

Строительство фонтана на площади Победы в Сковородине завершат к концу августа
В России и мире

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизили до 15%
Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    32 минуты назад

    сообщение удалено

    ====

    Модератор: спасибо, текст новости отредактирован

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь