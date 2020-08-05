Пустырь на благовещенском Тайване превратят в футбольное поле

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В Благовещенске на пустыре рядом с домом 17 по улице Строителей появится новая спортивная площадка. На ней планируют разместить поле для игры в мини-футбол, баскетбольную площадку и зону пляжного волейбола. Аукцион на проведение строительных работ планируется провести в ближайшее время.

В ходе «Народного голосования» жители района решили модернизировать этот пустырь в спортивный комплекс для детей и молодежи, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

– Местная ребятня летом с семи утра уже там, в футбол играют. Каждый день. И даже зимой всё свободное время проводили там с мячом, – поделились местная жительница.

Под эти цели администрация города уже выделила 1,5 тысячи квадратных метров. Уже разработан проект площадки. Планируется постройка зоны воркаута, футбольного поля с баскетбольным кольцом, площадки для пляжного волейбола. На всех участках спортплощадки будет специализированное покрытие.

Как только пройдет аукцион, то сразу начнется отсыпка и очистка территории. До конца года пустырь подготовят к началу основных работ. Весной 2021 планируется завершить все монтажные работы, а летом — открыть площадку для жителей района летом следующего года.