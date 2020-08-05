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сегодня, 09:51 0

Мэрия Благовещенска продлила дистанционный режим работы

Мэрия Благовещенска продлила дистанционный режим работы

В мэрии Благовещенска продлён дистанционный режим работы до 14 августа. Меры приняты из-за сложной эпидобстановки в городе и области. В таком режиме взаимодействия с гражданами администрация находится с 25 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Корреспонденцию от горожан в администрации принимают удалённо. Подать обращение благовещенцы могут через официальный сайт. Для этого необходимо нажать на баннер «Задай вопрос администрации города», который размещён справа на главной странице. Также граждане могут воспользоваться информационным киоском в здании мэрии или опустить документ в ящик для корреспонденции.

Кроме того, подать заявление можно через портал госуслуг или с помощью сайта МФЦ Приамурья. Ещё один способ коммуникации — электронная почта (info@admblag.ru) или почтовый адрес: 675000, город Благовещенск, ул. Ленина, 133.

Возникающие вопросы можно уточнять у специалистов администрации. Номера телефонов опубликованы на сайте администрации в разделе «Контакты».

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#коронавирус #мэрия

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