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В Белогорске разыскивают предполагаемого преступника

В Белогорске разыскивают предполагаемого преступника

В Белогорске сотрудники уголовного розыска ищут 50-летнего мужчину. Амурчанин может быть причастен к преступлению, совершенному 31 июля в 16:00 в районе дома 159 «А» по ул. Ленина.

Особые приметы подозреваемого: на вид около 50 лет, глаза ярко-голубые, светлые брови, русые волосы. Был одет в белую с вертикальными полосками рубашку с коротким рукавом.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о данном гражданине, сообщить в дежурную часть по телефону 02, с мобильного 102.

Телефон в МО МВД России «Белогорский»: 8 (914) 566-66-68.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    51 минута назад

    криминальный город

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