В Пенсионный фонд теперь можно звонить бесплатно

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С 1 августа амурчане могут воспользоваться новым номером телефона для связи со специалистами амурского ПФР – 8 (800) 600-02-38. Звонки на него будут бесплатными как для абонентов стационарных телефонов, так и для пользователей мобильной связи, зарегистрированных в России.

— Региональное отделение Пенсионного фонда участвует в «пилотном» проекте, поэтому пока бесплатная линия вводится временно и будет работать до ноября 2020 года. Стоит отметить, что прежний номер «горячей линии», уже знакомый амурчанам, 8 (4162) 202 400, мы не отменяем. Также сообщаем, что будут работать и телефоны в клиентских службах ПФР. По ним граждане тоже смогут получить ответы на интересующие вопросы, — рассказала начальник отдела амурского отделения пенсионного фонда Ирина Баклан.

Сотрудники колл-центра ПФР работают в будни с 8 утра до 5 вечера без перерыва. При этом они систематизируют и звонки, поступающие в нерабочее время.

Специалистам можно задать вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, материнским капиталом, услугами в электронном виде, а также проконсультироваться по другим темам.