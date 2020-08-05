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На чигиринских полях появится физкультурно-оздоровительный центр дальневосточного уровня

На чигиринских полях появится физкультурно-оздоровительный центр дальневосточного уровня

На чигиринских полях запланировано строительство физкультурно-оздоровительного центра, который будет принимать областные и дальневосточные соревнования. Об этом рассказал министр спорта области Дмитрий Кутека на пресс-конференции.

– По проекту «Спорт – норма жизни» предусмотрено федеральное финансирование в размере 375 миллионов рублей для строительства регионального физкультурно-оздоровительного центра. Этот тот объект, который сможет на своей территории принимать как областные, так и дальневосточные и всероссийские мероприятия. Место строительства определено – это так называемые чигиринские поля, – поделился министр спорта области.

По словам министра, сейчас рассматривается возможность включения в проект и хоккейной площадки.

Поделился Дмитрий Кутека и другими планами на будущее.

Уже сейчас идёт строительство и реконструкция стадионов в Ивановке и Шимановске, совсем скоро начнутся работы в Завитинске.

В 2020-2021 годах отремонтируют школьные стадионы в Шимановске, Райчихинске, Пояркове, Новогеоргиевке, Бурее и Юхте. В 2021 году отремонтируют школьный стадион в Прогрессе, в Константиновке построят навес над хоккейной площадкой, а в Сковородине появится спортивная площадка. В посёлке Восточный Октябрьского района запланировано строительство большого стадиона.

Уже построены малые спортивные площадки ГТО в Райчихинске, Новокиевском Увале и селе Первомайское. В 2021 году они появятся в Благовещенске, Тынде и Константиновке. ⠀

Все эти объекты появятся или уже появились в области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», сообщает официальный инстаграм-аккаунт министерства ФКиС Амурской области.

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#спорт #строительство

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