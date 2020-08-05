Apple анонсировала новые «Маки» с самой мощной начинкой в истории

Обновленная модель сохранила классическую рамку вокруг экрана, как и высокую «бровку» с логотипом фирмы. Внешне моноблоки ничем не отличаются от предшественников. Большая часть усилий по модернизации продукта легла на плечи разработчиков, ведь компания показала небывалые прежде результаты производительности. Максимальная комплектация обновленных компьютеров несет в себе увеличенный в два раза объем оперативной памяти, новейший графический процессор, а также SSD накопитель объемом до 8 терабайт.

Экран моноблока поддерживает технологию «true tone», которая адаптирует освещение и цветовую гамму монитора под окружающую среду, передавая максимально сбалансированную картинку. По словам производителей, микрофоны, встроенные в панель моноблока, позволяют добиться студийного качества записи. Цены на новые аймаки сохранились прежними, что определенно порадует поклонников популярного бренда.