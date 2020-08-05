Новый стандарт автомобильных номеров вступил в силу
С 4 августа на территории Российской Федерации вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов. Поправки допускают уменьшение размеров знака. Об этом сообщают «Ведомости».
Обновленный стандарт допускает использование определенного типа государственных номерных знаков, если конструкция автомобиля подразумевает нестандартное место крепления. Шрифты и структура номеров, как и размеры стандартных типов, не изменились. Для получения госномера нового формата, владелец транспортного средства может обратиться в соответствующее предприятие. Государственные организации не будут заниматься выпуском подобных номеров.
Новый стандарт предусмотрен специально для японских и американских автомобилей, крепление номерных знаков которых не подходит под привычный размер российского госномера. Владельцы подобных автомобилей неоднократно предпринимали попытки уместить российские номера в положенном для их расположения месте, но это так или иначе не соответствовало правилам размещения номерных знаков. Теперь, обновленные стандарты позволяют избежать возможных недопониманий между российскими гражданами и сотрудниками государственных служб.
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