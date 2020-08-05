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сегодня, 03:32 0

В результате взрыва в Бейруте погибло около 50 человек

В результате взрыва в Бейруте погибло около 50 человек
Фото: nv.ua

По мнению главы службы безопасности Ливана, причиной взрыва стали легковоспламеняющиеся вещества, которые долго хранились на территории порта. Об этом сообщает «Лента.ру».

Число погибших в результате взрыва возросло до 50 человек. Количество пострадавших при детальном подсчете снизилось до 2700 человек. Ранее Минздрав сообщал о трех тысячах пострадавших и 30 погибших. Красный крест, отделение которого расположено на территории Ливана заявил о 2200 раненых.

Взрыв произошел в районе Бейрутского порта вечером 4 августа. Несколько кварталов города серьезно пострадали. От мощной взрывной волны пострадало также посольство Российской Федерации в Ливане. По предварительным данным, причиной взрыва стала аммиачная селитра, которая долгое время хранилась на территории порта. Вероятно, на складе произошло короткое замыкание, которое вызвало пожар, ставший причиной детонации паров селитры.

Спасательные службы продолжают работу, точное число жертв происшествия пока остается неясным. Детали обстоятельства уточняются службами внутренней безопасности Ливана.

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#МЧС #происшествия

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