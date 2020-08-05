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сегодня, 02:56 0

Германию захлестнула вторая волна коронавируса

Германию захлестнула вторая волна коронавируса
Фото: nbnews.com.ua

Власти Германии заявили о начале второй волны распространения коронавирусной инфекции. Рост числа заболевших пока не так стремителен, но врачи опасаются худшего. Об этом сообщает «Газета.ру».

Немецкие врачи опасаются «растерять» достигнутые в борьбе с вирусом успехи. Председатель немецкого союза врачей Сюзанна Йона уже заявила, что медицинские достижения в борьбе с инфекцией подвергаются серьезной угрозе. Йона также отметила, что вторая волна вируса не сравнима с первой, ведь сейчас немецкие больницы готовы к приему заболевших, и не будут застигнуты врасплох, как это случилось весной.

Немецкие эпидемиологи не согласны с такие заключением, хотя за последние две недели количество заболевших увеличилось до 1 тысячи случаев за сутки, что не идет в сравнение со статистикой июльских данных, которые не превышали показателей в 500 заболевших за сутки. По мнению ряда ученых, такое развитие событий может стать началом для перехода инфекционного заболевания в хроническую стадию. Ранее уже возникали версии, что по мере стабилизации распространения коронавируса, болезнь плавно превратится в сезонное заболевание.

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#коронавирус #медицина #происшествия

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