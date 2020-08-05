Выбор читателей за 4 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 4 августа.

На детской площадке, которая находится на набережной Благовещенска, похозяйничали вандалы. Хулиганы разбили архитектурные фигуры животных и сломали ограждение на горке, пишет МП «ГСТК» в своём инстаграм-аккаунте.

Благовещенский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище, покушении на убийство, краже с причинением значительного ущерба и краже с банковского счёта.

В школе № 24 села Белогорье установили новую пропускную систему. Она современней других аналогов, установленных в учреждениях образования области. Ученики и педагоги смогут попасть в здание, пройдя двойную идентификацию – по пропуску и по лицу, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Жители села Грибское Благовещенского района пожаловались на транспортный коллапс. С 1 августа прекратили ходить рейсовые автобусы из населённого пункта в областной центр.